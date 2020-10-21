На Украине официально подтвердили два коронавирусных антирекорда за сутки

На Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а также антирекорд по количеству умерших за сутки, заявил агентству УНН 21 октября министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«У нас сегодня очередной антирекорд — за прошедшие сутки подтвержден COVID-19 у 6719 человек... За последние сутки в Украине зафиксирован 141 летальный случай — это тоже очередной, печальный антирекорд нашей страны», — сказал он.

Он также напомнил, что с начала пандемии на Украине зафиксировано 315 826 больных коронавирусом.