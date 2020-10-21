Заксобрание одобрило повышение госдолга Петербурга

Заксобрание Петербурга на заседании 21 октября одобрило поправку губернатора Александра Беглова о повышении предельного объема госдолга, повысив планку с 50 до 70 процентов от объема доходов бюджета.

Губернаторскую поправку в рамках второго чтения законопроекта о бюджетном процессе поддержали 37 депутатов, 10 проголосовали против.

Нововведение изменяет статью 44 закона о бюджетном процессе. В настоящее время предельный объем госдолга Петербурга не должен превышать 50 процентов от общего объема доходов бюджета. В новой редакции эта граница поднимается до 70 процентов.