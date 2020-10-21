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21.10.2020 10:23
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Поездка в такси секретарю суда обошлась в 80 тысяч. Девушку ранним утром высадили на окраине Петербурга

Apple watch, айфон и золотой браслет остались в руках водителя после того, как в такси села секретарь Московского районного суда. На какой машине она ехала ранним утром в воскресенье, девушка не запомнила.

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, письменное заявление сотрудница суда принесла в отдел накануне. По ее словам, ограбили ее около семи утра 18-го числа, поездка закончилась у дома 19 по проспекту Солидарности. Водитель ударил девушку, вырвал из рук телефон и сдернул с запястья «умные» часы. Когда ее вытолкали из машины, стало ясно, что пропал и золотой браслет. Ущерб секретарь оценила в 80 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже, но найти преступника будет не просто — на месте высадки нет камер видеонаблюдения, а потерпевшая не запомнила ничего, кроме красного цвета машины и крошечной бородки водителя.

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Комментарии (23)

261217951
Небось была бухая, за проезд платить отказалась и т.д. и т.п.
260859311
А по маршруту движения зная точное время никак не отследить? Или такси стелс?
неслучайный
Функция поиска айфона? Запрос в рамках возбужденного дела? Не, не слышали..
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