В трех районах Петербурга ограничат подачу горячей воды из-за испытаний трубопроводов
Без горячей воды проведут жители трех районов Петербурга среду, 21 октября. «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах.
Как рассказали в пресс-службе компании, одно из необходимых условий диагностики — ее проведение именно в отопительный период. На это время подача горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничивается, но отопление осуществляется в штатном режиме.
Энергетики отметили, что испытания позволяют выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Горожан призвали быть предельно внимательными и осторожными, поскольку во время работ температура теплоносителя достигает 100 °С.
Полный список улиц, которые попадают в зону испытаний, доступен здесь.