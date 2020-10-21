В трех районах Петербурга ограничат подачу горячей воды из-за испытаний трубопроводов

Без горячей воды проведут жители трех районов Петербурга среду, 21 октября. «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах.



Как рассказали в пресс-службе компании, одно из необходимых условий диагностики — ее проведение именно в отопительный период. На это время подача горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничивается, но отопление осуществляется в штатном режиме.



Энергетики отметили, что испытания позволяют выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Горожан призвали быть предельно внимательными и осторожными, поскольку во время работ температура теплоносителя достигает 100 °С.