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21.10.2020 09:36
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В трех районах Петербурга ограничат подачу горячей воды из-за испытаний трубопроводов

Без горячей воды проведут жители трех районов Петербурга среду, 21 октября. «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя в Адмиралтейском, Кировском и Центральном районах.

Как рассказали в пресс-службе компании, одно из необходимых условий диагностики — ее проведение именно в отопительный период. На это время подача горячей воды потребителям в зоне испытаний ограничивается, но отопление осуществляется в штатном режиме.

Энергетики отметили, что испытания позволяют выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Горожан призвали быть предельно внимательными и осторожными, поскольку во время работ температура теплоносителя достигает 100 °С.

Полный список улиц, которые попадают в зону испытаний, доступен здесь.

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Комментарии (5)

lsv.spb
Самое обыкновенное вредительство. Не знаю где как, а у нас в Ульянке отопления в принципе нет, чуть тёплые батареи. Горячую воду отключают каждые два дня. Обращения во всевозможные инстанции - без толку. Пора возвращать репрессии и ГУЛАГ, чтоб отправить туда саботажников и вредителей.
Modest_5e4ce41f7533b
Считаю, что две недели похолодания без отопления стали основной причиной прихода второй волны ковида.
Агроном аэродрома
"одно из необходимых условий диагностики – ее проведение именно в отопительный период" - хехе. А "лучше летом, чем зимой" отмаза уже не канает?
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