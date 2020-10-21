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21.10.2020 08:55
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Нева накрыла берега туманом

Утро 21 октября в Петербурге стало не только холодным, но и туманным.

Пелена поднялась над Невой, стирая контуры противоположного берега. Шпили Петропавловской крепости и вовсе неразличимы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Туманы, возникающие над водоёмами и влажными участками суши из-за испарениями с более тёплой поверхности в холодный воздух, называются туманами испарения. Согласно народным приметам, туман может указывать на скорое потепление. И действительно, синоптики обещают, что 22 октября в Петербурге будет плюс 7-9 градусов.

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