Петербуржец получил уголовное дело о разбое после визита в магазин со страйкбольным автоматом

Инцидент произошел накануне на Кушелевской дороге, где приятелей задержали полицейские. О причинах агрессивного посещения магазина задержанные рассказали на камеру. Как оказалось, один из них решил, что его обсчитали, и хотел разобраться, а пневматическое оружие прихватил для демонстрации серьезности своих намерений. «Просто чтобы человек понял, что так нельзя», — сказал он на видео. За плечами «автоматчика» уже есть судимость за вымогательство. Его приятель заявил, что ничего плохого они делать не хотели, и застенчиво улыбался на камеру.

Прогулка со страйкбольным автоматом в магазин закончилась уголовным делом для петербуржца. Мужчина с другом напугали продавца в магазине Калининского района.

В пресс-службе петербургского главка 21 октября рассказали, что мужчины также не пускали в помещение магазина продавца и совершили хищение алкоголя. В результате владелец оружия задержан по уголовному делу о разбое, второго мужчину допросили как свидетеля и отпустили.



Как ранее писала «Фонтанка», в минувшую субботу по такой же причине группа задержания работала на улице Константина Заслонова в Петербурге. Бдительных горожан смутил грозный вид АКС-74 с установленным глушителем, который на деле оказался его безобидным двойником для игры в страйкбол.

