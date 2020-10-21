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21.10.2020 07:48
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«Порше», не пожелав свернуть, застрял в металле Мужества

«Дорогим» получилось ночное ДТП с одной машиной на севере Петербурга. Виновнику придётся оплачивать ремонт и автомобиля, и дорожного ограждения.

На площади Мужества 21 октября «Порше Макан» свалил ограждение и ударился о столб. Водитель и пассажир живы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Там изгиб дороги, а «Порше» как ехал прямо, так и ехал. Если бы не столб, то ехал бы дальше, - рассказывает в комментариях подписчик группы Андрей. - А резина уже зимняя стояла». Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (6)

Cashmare
мужественный металл покарал порше за прямолинейность
DEMOMON
Это "Ф" позволяет себе, когда ей скучно.
RobRoy
Мне кажется, что все новости у них пишут боты - все машинное какое-то, даже дурак бы так не написАл.
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