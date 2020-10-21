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21.10.2020 07:05
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Роспотребнадзор предупредил о факторе, который снижает защиту от вирусных инфекций

Переохлаждение из-за резких перепадов температуры снижает защиту организма от инфекций, в том числе от COVID-19. Роспотребнадзор напомнил, что важно следить за температурой в помещениях.

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — сообщили 21 октября РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима.

Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21–23° С, в спальных детских садов — 19–20 °С, в классах школ — 18–24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20–26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20–22 °С, уточнили в пресс-службе.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Так я не понял, закалка организма контрастным душем уже не в почёте? )
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