Роспотребнадзор предупредил о факторе, который снижает защиту от вирусных инфекций

Переохлаждение из-за резких перепадов температуры снижает защиту организма от инфекций, в том числе от COVID-19. Роспотребнадзор напомнил, что важно следить за температурой в помещениях.



«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — сообщили 21 октября РИА Новости в пресс-службе ведомства.



Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима.

