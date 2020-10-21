«Краснодар» в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Ренном»

«Краснодар» результативно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, сыграв на выезде вничью с «Ренном» 1:1.

На гол Серу Гирасси на 55 минуте матча с пенальти, российский клуб ответил точным ударом Кристиана Рамиреса на 59 минуте.



Напомним, краснодарцы испытывают значительные проблемы с составом из-за COVID-19 и других болезней, на игру во Францию не полетели главный тренер и несколько ведущих игроков.

Петербургский «Зенит» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения на «Газпром Арене» от бельгийского «Брюгге» 1:2.