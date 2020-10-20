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20.10.2020 21:51
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«Зенит» проиграл в первом домашнем матче Лиги чемпионов

Поражением завершился для футбольного клуба «Зенит» матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», прошедший во вторник, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Финальный свисток зафиксировал счет 1:2.

Петербуржцы пропустили первыми. На 63 минуте забил нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. «Зенит» сравнял на 74 минуте после мощного удара защитника Деяна Ловрена. Гости снова вышли вперед уже в добавленное время, благодаря голу Шарля де Кетеларе.

Следующий матч петербуржцы проведут 24 октября дома против «Рубина» в рамках чемпионата РПЛ.

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Комментарии (8)

mavar
А зачем так газон поливать? Это было актуально для Зени, когда они играли в быстрый футбол с быстрым пасом. А с сегодняшними забросами.. Лучше траву повыше и посуше.. А то всё время подскальзываются...
zelf
Урфин Джюс и его деревянные солдаты.
260854801
Дик Адвокат не поможет.Если ни один футболист не способен обыграть один в один соперника, а нападающие с 15 метров даже в створ ворот не могут попасть, в Европейских турнирах делать нечего...
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