FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20.10.2020 22:51
5
Печать

Кошка вернулась к хозяйке после того, как та её похоронила

Американка нашла на дороге сбитое животное и, подумав, что это её кошка, устроила похороны. На самом деле она закопала чужого кролика.

Как сообщает Daily Mail, 63-летняя Шерил Шмидт из штата Индиана обнаружила у дороги погибшее животное и решила, что это ее 7-летняя кошка Китти. Шерил устроила похороны в своём дворе, лопату взяла у соседей, её муж Стив произнес прощальную речь.

Вернувшись домой, супруги увидели, что Китти смотрит на них в окно. Тогда они достали из могилы погибшее животное и, чтобы попытаться найти владельца, отнесли к ветеринару. Врач объяснил им, что это кролик. В итоге супруги снова закопали животное во дворе, уже как кролика.

На днях семья из Тульской области по ошибке похоронила чужую бабушку. Их бабушка вернулась домой сама через несколько дней.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Анна Эстедт
Какие не брезгливые...
shushu
у нее даже своей лопаты нет
zelf
Интересно, что 63-х летняя Шерил Шмидт употребляет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний