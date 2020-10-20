Кошка вернулась к хозяйке после того, как та её похоронила

Американка нашла на дороге сбитое животное и, подумав, что это её кошка, устроила похороны. На самом деле она закопала чужого кролика.

Как сообщает Daily Mail, 63-летняя Шерил Шмидт из штата Индиана обнаружила у дороги погибшее животное и решила, что это ее 7-летняя кошка Китти. Шерил устроила похороны в своём дворе, лопату взяла у соседей, её муж Стив произнес прощальную речь.

Вернувшись домой, супруги увидели, что Китти смотрит на них в окно. Тогда они достали из могилы погибшее животное и, чтобы попытаться найти владельца, отнесли к ветеринару. Врач объяснил им, что это кролик. В итоге супруги снова закопали животное во дворе, уже как кролика.