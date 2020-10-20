Генпрокуратура утвердила ещё одно обвинение уже осуждённому за коррупцию экс-главе Коми
Генпрокуратура РФ утвердила новое обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уже осуждённого бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, который, по версии следствия, заставил мэра Сыктывкара незаконно отдать земельные участки города коммерческой компании.
Как уточнили в ведомстве 20 октября, Гайзер обвиняется в организации превышения должностных полномочий. Согласно заключению по итогам расследования, будучи главой Республики Коми, он распорядился отдать муниципальную землю под строительство многоквартирного жилого дома компании «Деловой Альянс». В январе 2013 года он сказал главе Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить ООО земельные участки без проведения торгов, якобы для целей, не связанных со строительством, тем самым нарушая требования Земельного кодекса Российской Федерации. К концу мая 2014 года Поздеев просьбу вышестоящего Гайзера выполнил, превысив должностные полномочия.
В итоге «Деловой Альянс» получил шесть участков со «скидкой» почти в 77% — их рыночная стоимость составляла 11 млн 466 тыс. рублей, а компания в лице гендиректора Александра Ольшевского официально заплатила муниципалитету лишь 2 млн 682 тыс. рублей.
Поздеева суд уже признал виновным в превышении должностных полномочий. Бывший мэр Сыктывкара получил наказание.
Уголовное дело в отношении Гайзера направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми
10 июня 2019 года Гайзер был приговорен Замоскворецким судом Москвы по делу о коррупции к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 5 лет.
Суд признал Гайзера виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).