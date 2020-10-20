Фанаты заплатят штраф за пьяный дебош на матче «Зенита» с «Сочи». На исправление им дали год

По итогам матча петербургского футбольного клуба «Зенит» с бывшими соседями суд отлучил от футбола двух болельщиков. Возобновить походы на матчи они смогут через год и после выплаты штрафа.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 октября, Петроградский райсуд привлёк к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей Дмитрия Курицына и Сергея Антонова. Оба отличились на стадионе «Газпром Арена», где 17 октября «Зенит» обыграл «Сочи».

Установлено, что Курицыну выразить фанатский экстаз помогла петарда, Антонову для этого хватило кулаков.