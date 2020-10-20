Фанаты заплатят штраф за пьяный дебош на матче «Зенита» с «Сочи». На исправление им дали год
По итогам матча петербургского футбольного клуба «Зенит» с бывшими соседями суд отлучил от футбола двух болельщиков. Возобновить походы на матчи они смогут через год и после выплаты штрафа.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 октября, Петроградский райсуд привлёк к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей Дмитрия Курицына и Сергея Антонова. Оба отличились на стадионе «Газпром Арена», где 17 октября «Зенит» обыграл «Сочи».
Установлено, что Курицыну выразить фанатский экстаз помогла петарда, Антонову для этого хватило кулаков.
«Антонов нанес несколько ударов кулаком правой руки в область лица другому болельщику ФК «Зенит», а также находился в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», — уточнили в пресс-службе. Согласно материалам дела, пьянство выдали неустойчивость поз и характерный запах, которым разило от болельщика.
Оба признали вину и с изложенным в протоколах не спорили. Суд наказал каждого штрафом в 11 тысяч рублей и на год занёс их фамилии в чёрный список, запретив посещать спортивные соревнования.