ЕСПЧ спустя 6 лет обязал Россию выплатить по 5 тысяч евро 12 петербуржцам за их поддержку осужденных по «Болотному делу»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав 12 жителей Петербурга, которые были задержаны в 2014 году на митинге в поддержу осужденных за массовые беспорядки на Болотной площади в Москве. Суд потребовал от государства выплатить петербуржцам по 5 тысяч евро с компенсацией штрафов. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на телеграм-канал «Апологии протеста» 20 октября.
Страсбургский суд признал, что задержанные 24 февраля 2014 года: Даниил Грачёв, Михаил Майзульс, Борис Никольский, Виталий Новосёлов, Артём Хухорев, Евгений Якшин, Илья Шкуров, Андрей Скороход, Иван Бабицкий, Пётр Маслов, Георгий Мжаванадзе и Павел Протасов в Петербурге были лишены права на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу передвижения и свободу собрания. Все они были обвинены в участии в несогласованном публичном мероприятии. ЕСПЧ считает, что примененные к ним санкции в виде задержания и штрафов нарушают статьи 5, 6 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
13 октября ЕСПЧ признал нарушение статьи конвенции о запрете пыток и праве на свободу собраний по искам 75-летней Тураны Варжабетьян и Виктора Захарова. Государство обязали выплатить им по 20 тысяч евро.
6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве прошла согласованная акция оппозиции «Марш миллионов», которая переросла в столкновения с полицией. Были задержаны около 400 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителей власти, которое позднее объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории России. Его фигурантами стали 30 человек.