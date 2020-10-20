ЕСПЧ спустя 6 лет обязал Россию выплатить по 5 тысяч евро 12 петербуржцам за их поддержку осужденных по «Болотному делу»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав 12 жителей Петербурга, которые были задержаны в 2014 году на митинге в поддержу осужденных за массовые беспорядки на Болотной площади в Москве. Суд потребовал от государства выплатить петербуржцам по 5 тысяч евро с компенсацией штрафов. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на телеграм-канал «Апологии протеста» 20 октября.

Страсбургский суд признал, что задержанные 24 февраля 2014 года: Даниил Грачёв, Михаил Майзульс, Борис Никольский, Виталий Новосёлов, Артём Хухорев, Евгений Якшин, Илья Шкуров, Андрей Скороход, Иван Бабицкий, Пётр Маслов, Георгий Мжаванадзе и Павел Протасов в Петербурге были лишены права на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу передвижения и свободу собрания. Все они были обвинены в участии в несогласованном публичном мероприятии. ЕСПЧ считает, что примененные к ним санкции в виде задержания и штрафов нарушают статьи 5, 6 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.