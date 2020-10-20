На востоке КАД закрутило легковушки, выросла пробка
Пробка длиной более 6 километров образовалась на внутреннем кольце КАД на подъезде к Мурманскому шоссе днём 20 октября.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2115, «Мазда» и «Шевроле». «Ладу» развернуло на 90 градусов, «Мазду» на 180, а «Шевроле» попал под раздачу, рассказывают в группе.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что на 50-м километре внутреннего кольца столкнулись два попутных транспортных средства. Участники аварии заняли вторую и третью полосы. Никто не пострадал.
«Яндекс» в 15:27 зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» на КАД от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе — 6,2 километра.