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20.10.2020 16:16
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Нарышкин рассказал о планах США по организации «цветной революции» в Молдавии

Директор Службы внешней разведки РФ рассказал об имеющихся у Москвы сведениях о планах американцев по дестабилизации ситуации в Молдавии после президентских выборов.

«С сожалением констатируем, что США, столь громко заявляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспечить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом. <...> США готовят «цветную» революцию после выборов президента в Молдавии», — цитирует 20 октября заявление Сергея Нарышкина ТАСС.

По его словам, у Москвы есть информация о подготовке к отправке в Молдавию американских специалистов по «цветным революциям». Также в соцсетях, СМИ и через дипломатов заметны попытки оказывать влияние на молдавских граждан. Например, распространяются сведения о подготовке фальсификаций.

Нарышкин отметил, что американцы уже предприняли «грубые попытки» оказать влияние на ситуацию в Белоруссии и Киргизии.

Выборы президента в Молдавии пройдут 1 ноября 2020 года. В качестве кандидатов зарегистрированы 8 человек, включая нынешнего главу государства Игоря Додона.

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Комментарии (11)

kоt-obormot
винишко теперь будет пить треклятая НАТА
OldObyvatel
Органчики нами правят. Вместо мозга - старая шарманка, играющая одну и ту мелодию: цветные революции, вмешательство запада. Как же они ненавидят всех, кто ниже них по социальной лестнице стоит, отказывая им в самостоятельности принятия решения.
Решившиеся на протест по их версии либо предатели, либо идиоты, место которым в тюрьме и дурке.
Evgraf
Лукашеску запись подогнал?
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