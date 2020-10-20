Нарышкин рассказал о планах США по организации «цветной революции» в Молдавии
Директор Службы внешней разведки РФ рассказал об имеющихся у Москвы сведениях о планах американцев по дестабилизации ситуации в Молдавии после президентских выборов.
«С сожалением констатируем, что США, столь громко заявляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспечить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом. <...> США готовят «цветную» революцию после выборов президента в Молдавии», — цитирует 20 октября заявление Сергея Нарышкина ТАСС.
По его словам, у Москвы есть информация о подготовке к отправке в Молдавию американских специалистов по «цветным революциям». Также в соцсетях, СМИ и через дипломатов заметны попытки оказывать влияние на молдавских граждан. Например, распространяются сведения о подготовке фальсификаций.
Нарышкин отметил, что американцы уже предприняли «грубые попытки» оказать влияние на ситуацию в Белоруссии и Киргизии.
Выборы президента в Молдавии пройдут 1 ноября 2020 года. В качестве кандидатов зарегистрированы 8 человек, включая нынешнего главу государства Игоря Додона.