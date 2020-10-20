Цифры на заседании правительства 20 октября представил глава Территориального фонда ОМС Александр Кужель. Если им верить, выходит, что город опережает свою же дорожную карту. Младший и средний персонал должны были получать 54,7 тысячи, а получают 63,2 тысячи и 73,6 тысячи соответственно. Врачам прогнозировали 109,4 тысячи, а в итоге они якобы получают 121,9 тысячи.

Младший медицинский персонал в Петербурге, по официальным данным, зарабатывает в среднем 63 тысячи рублей в месяц, врачи — 122 тысячи. Ранее «Фонтанка» писала, как медиков просят ужаться из-за недостатка средств.

В больнице им. Боткина, например, врачи, согласно этой статистике, зарабатывают 192,5 тысячи, средний персонал — 118,4 тысячи, младший — 73,5 тысячи. Напомним, «Фонтанка» ранее рассказывала о совещании в этой больнице, где администрация сообщила сотрудникам, что всем вместе придется ужаться на 96 млн по оплате труда. Замглавврача тогда сообщил, что врачи получают 119 тысяч без «ковидных» выплат, а средний персонал — 74 тысячи, однако это вызвало ропот в зале.

Вслед за Боткина в списке клиник с самыми высокими зарплатами идут Покровская больница, больница Св. Георгия и колпинская станция скорой помощи.

Кроме того, Кужель представил перечень стационаров с самым высоким плановым финансированием по ОМС. В лидерах Клинический научно-практический центр специальных видов помощи (4 млрд), 40-я больница с поликлиниками (3,6 млрд) и Городской клинический онкологический диспансер (3,2 млрд).

«Фонтанка» решила обратиться к петербургским медикам, чтобы подтвердить статистику, озвученную в Смольном. Присылать платежные документы с реальными цифрами можно на почтовый ящик kazakov@fontanka.ru, анонимность гарантируется.