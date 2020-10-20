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20.10.2020 15:32
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От 63 до 120 тысяч в месяц. Глава территориального фонда ОМС отчитался о средних зарплатах медиков, «Фонтанка» переспрашивает

Младший медицинский персонал в Петербурге, по официальным данным, зарабатывает в среднем 63 тысячи рублей в месяц, врачи — 122 тысячи. Ранее «Фонтанка» писала, как медиков просят ужаться из-за недостатка средств.

Цифры на заседании правительства 20 октября представил глава Территориального фонда ОМС Александр Кужель. Если им верить, выходит, что город опережает свою же дорожную карту. Младший и средний персонал должны были получать 54,7 тысячи, а получают 63,2 тысячи и 73,6 тысячи соответственно. Врачам прогнозировали 109,4 тысячи, а в итоге они якобы получают 121,9 тысячи.

В больнице им. Боткина, например, врачи, согласно этой статистике, зарабатывают 192,5 тысячи, средний персонал — 118,4 тысячи, младший — 73,5 тысячи. Напомним, «Фонтанка» ранее рассказывала о совещании в этой больнице, где администрация сообщила сотрудникам, что всем вместе придется ужаться на 96 млн по оплате труда. Замглавврача тогда сообщил, что врачи получают 119 тысяч без «ковидных» выплат, а средний персонал — 74 тысячи, однако это вызвало ропот в зале.

Вслед за Боткина в списке клиник с самыми высокими зарплатами идут Покровская больница, больница Св. Георгия и колпинская станция скорой помощи.

Кроме того, Кужель представил перечень стационаров с самым высоким плановым финансированием по ОМС. В лидерах Клинический научно-практический центр специальных видов помощи (4 млрд), 40-я больница с поликлиниками (3,6 млрд) и Городской клинический онкологический диспансер (3,2 млрд).

«Фонтанка» решила обратиться к петербургским медикам, чтобы подтвердить статистику, озвученную в Смольном. Присылать платежные документы с реальными цифрами можно на почтовый ящик kazakov@fontanka.ru, анонимность гарантируется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

USSR_forever
Заврались уже в конец. Покажите мне санитарку, получающую 70К! Что за бред они несут? Может у них началась белая горячка? Чиновники последние 20 лет живут в каком-то выдуманном мирке, сами себя за всё хвалят - а страна как трещала по швам, так и трещит - ни флота, ни авиации, ни "светлого будущего"... рыба гниёт с головы? у них там уже всё давно сгнило, пора менять на что-то более адекватное и честное.
263261581
О.. Надо срочно отправлять в Боткинскую все реанимационные бригады города. Своей им не хватит, слишком у многих будет шок от осознания величины своей зарплаты, после прочтения статистики..
aaignat
Главврач кушает мяско, а доктор капустку. В среднем едят голубцы
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