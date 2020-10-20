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20.10.2020 15:09
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США расширяют санкции против «Северного потока-2»

Госдеп США объявил о расширении ограничений в отношении проекта российского газопровода.

«США расширяют санкции, чтобы помешать завершению строительства российского газопровода», — сообщает 20 октября The Wall Street Journal со ссылкой на Государственный департамент США.

Новые санкции будут применяться к компаниям, предоставляющим услуги, объекты или финансирование для «модернизации или установки оборудования» для судов, которые будут работать над созданием «Северного потока-2».

Власти США обеспокоены тем, что трубопровод увеличит влияние России в Европе. Помощник государственного секретаря по энергетическим ресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что ограничения — это «подходящая реакция».

Оборонный бюджет США на 2020 год, подписанный президентом страны Дональдом Трампом в конце 2019 года, предусматривал введение санкций в отношении «Северного потока-2». После этого мир снова заговорил о санкциях в отношении газопровода после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

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Комментарии (2)

Маэстро
Лихо они правят миром. И плохо то, что у них это получается.
Pilat
Отличный пример мифа о свободной конкуренции на рынке товаров и услуг.
Спасибо США!
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