США расширяют санкции против «Северного потока-2»

Госдеп США объявил о расширении ограничений в отношении проекта российского газопровода.



«США расширяют санкции, чтобы помешать завершению строительства российского газопровода», — сообщает 20 октября The Wall Street Journal со ссылкой на Государственный департамент США.

Новые санкции будут применяться к компаниям, предоставляющим услуги, объекты или финансирование для «модернизации или установки оборудования» для судов, которые будут работать над созданием «Северного потока-2».

Власти США обеспокоены тем, что трубопровод увеличит влияние России в Европе. Помощник государственного секретаря по энергетическим ресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что ограничения — это «подходящая реакция».