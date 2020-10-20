США расширяют санкции против «Северного потока-2»

Госдеп США объявил о расширении ограничений в отношении проекта российского газопровода.
«США расширяют санкции, чтобы помешать завершению строительства российского газопровода», — сообщает 20 октября The Wall Street Journal со ссылкой на Государственный департамент США.
Новые санкции будут применяться к компаниям, предоставляющим услуги, объекты или финансирование для «модернизации или установки оборудования» для судов, которые будут работать над созданием «Северного потока-2».
Власти США обеспокоены тем, что трубопровод увеличит влияние России в Европе. Помощник государственного секретаря по энергетическим ресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что ограничения — это «подходящая реакция».
Оборонный бюджет США на 2020 год, подписанный президентом страны Дональдом Трампом в конце 2019 года, предусматривал введение санкций в отношении «Северного потока-2». После этого мир снова заговорил о санкциях в отношении газопровода после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.