В России испытали сверхгромкую систему оповещения с говорящим названием «Орало»

Российская телевизионная и радиовещательная сеть испытала в Костроме новую систему селективного оповещения под названием «Орало». Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе РТРС.



«Орало» — это устройство, предназначенное для селективного оповещения населения о ЧС. Как пояснили в пресс-службе, оно получило такое название из-за своих звуковых характеристик. Встроенный усилитель мощностью 130 дБ обеспечивает слышимость оповещения в радиусе 300 м. Громкость оповещения можно сравнить с шумом от взлетающего самолёта, работой отбойного молотка или музыкой самого громкого в мире концертного органа.

