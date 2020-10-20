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20.10.2020 14:57
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В России испытали сверхгромкую систему оповещения с говорящим названием «Орало»

Российская телевизионная и радиовещательная сеть испытала в Костроме новую систему селективного оповещения под названием «Орало». Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе РТРС.

«Орало» — это устройство, предназначенное для селективного оповещения населения о ЧС. Как пояснили в пресс-службе, оно получило такое название из-за своих звуковых характеристик. Встроенный усилитель мощностью 130 дБ обеспечивает слышимость оповещения в радиусе 300 м. Громкость оповещения можно сравнить с шумом от взлетающего самолёта, работой отбойного молотка или музыкой самого громкого в мире концертного органа.

Система может работать в режиме сирены и светозвукового оповещения (сирена и мигалка), может передавать звук эфира (телеканал «Россия 1») и специальные предзаписанные голосовые сообщения.

Минувшей весной в разгар коронавирусной пандемии и «каникул» жителей Купчино «глушили» новостями экономики из репродукторов. Администрация беспомощно разводила руками.

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Комментарии (5)

Opus
Купчино склоняется по падежам.
Cashmare
орало, визжало и мигало в одном флаконе. а, и киселяло
Alex000
Следующая на очереди - система обеспечения послушания "Анало".
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