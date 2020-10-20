В бюджет Петербурга за 9 месяцев поступило 79,4% от годового плана. Расходы исполнены на 67,2%, адресная программа — менее чем наполовину
В январе — сентябре 2020 года городской бюджет заработал 455,7 млрд рублей. В бюджете заложена сумма 573,8 млрд, а в уточненном плане на год — 591 млн.
Исполнение бюджета обсуждали на заседании городского правительства 20 октября. Как рассказал глава комфина Алексей Корабельников, основная часть доходов — это НДФЛ (47,8%) и налог на прибыль организаций (30,5%). При этом почти по всем источникам есть падение по сравнению с 2019 годом — за исключением все того же НДФЛ и доходов от продажи имущества. Кроме того, Корабельников отметил положительную тенденцию в собираемости акцизов на пиво.
В годовой бюджет по расходам было заложено 685 млрд, в уточненный план — 702 млрд. Пока освоен 461 млрд (67,2% и 65,6%), так что актуальный размер дефицита — 4,8 млрд.
Адресная инвестиционная программа исполнена на 33,8 млрд,
Напомним, ранее комитет финансов опубликовал проект корректировки бюджета на текущий год. В прошлый раз его верстали весной в связи с пандемией коронавируса, нарастив дефицит бюджета до 111 млрд. Однако теперь по документу видно, что чиновники заложили чересчур пессимистичный сценарий, так что в новом проекте разрыв доходов и расходов составляет менее 100 млрд.