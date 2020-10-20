В бюджет Петербурга за 9 месяцев поступило 79,4% от годового плана. Расходы исполнены на 67,2%, адресная программа — менее чем наполовину

В январе — сентябре 2020 года городской бюджет заработал 455,7 млрд рублей. В бюджете заложена сумма 573,8 млрд, а в уточненном плане на год — 591 млн.

Исполнение бюджета обсуждали на заседании городского правительства 20 октября. Как рассказал глава комфина Алексей Корабельников, основная часть доходов — это НДФЛ (47,8%) и налог на прибыль организаций (30,5%). При этом почти по всем источникам есть падение по сравнению с 2019 годом — за исключением все того же НДФЛ и доходов от продажи имущества. Кроме того, Корабельников отметил положительную тенденцию в собираемости акцизов на пиво.