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20.10.2020 14:46
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В бюджет Петербурга за 9 месяцев поступило 79,4% от годового плана. Расходы исполнены на 67,2%, адресная программа — менее чем наполовину

В январе — сентябре 2020 года городской бюджет заработал 455,7 млрд рублей. В бюджете заложена сумма 573,8 млрд, а в уточненном плане на год — 591 млн.

Исполнение бюджета обсуждали на заседании городского правительства 20 октября. Как рассказал глава комфина Алексей Корабельников, основная часть доходов — это НДФЛ (47,8%) и налог на прибыль организаций (30,5%). При этом почти по всем источникам есть падение по сравнению с 2019 годом — за исключением все того же НДФЛ и доходов от продажи имущества. Кроме того, Корабельников отметил положительную тенденцию в собираемости акцизов на пиво.

В годовой бюджет по расходам было заложено 685 млрд, в уточненный план — 702 млрд. Пока освоен 461 млрд (67,2% и 65,6%), так что актуальный размер дефицита — 4,8 млрд.

Адресная инвестиционная программа исполнена на 33,8 млрд, т.е. практически наполовину. Основной объем приходится на комитет по строительству (11,9 млрд), КРТИ (8,5 млрд), КИО (6 млрд) и комитет по энергетике (7,1 млрд).

Напомним, ранее комитет финансов опубликовал проект корректировки бюджета на текущий год. В прошлый раз его верстали весной в связи с пандемией коронавируса, нарастив дефицит бюджета до 111 млрд. Однако теперь по документу видно, что чиновники заложили чересчур пессимистичный сценарий, так что в новом проекте разрыв доходов и расходов составляет менее 100 млрд.

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Комментарии (1)

260642921
А как бюджет может "заработать"? Бюджет наполняют, изымая у граждан излишки их доходов (по разумению чиновников). По-моему, называть это "работой" неправильно.
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