Суд отложил пересмотр приговора Михаилу Ефремову. Требуется допрос еще одного эксперта

К делу приобщены положительные характеристики Ефремова из СИЗО, где он соблюдает гигиену и режим и пользуется авторитетом у соседей по камере, и заключение специалиста о возможном нарушении ПДД погибшим Сергеем Захаровым.

С просьбой смягчить наказание Ефремову выступили уже 40 деятелей культуры, огласила 20 октября материалы дела судья Любовь Ишмуратова. Ранее сообщалось о 28 подписантах, среди которых Александр Домогаров и Ирина Апексимова.

Московский городской суд отложил на 22 октября рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову. Защита актера просит допросить эксперта о соблюдении ПДД погибшим водителем.

Суд посчитал возможным допросить автора заключения и дал стороне потерпевших время на подготовку до 22 октября. К этому времени он попросил Ефремова рассчитаться с родственниками погибших. Выплатить дополнительные компенсации общей суммой 2,4 миллиона рублей актер решил по своей воле.

Защита Ефремова просит суд отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение или заменить реальное лишение свободы условным. Актер просит смягчить наказание.

Ефремов приговорен Пресненским районным судом Москвы к восьми годам общего режима. 8 июня он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице.