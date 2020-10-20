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20.10.2020 12:44
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Мамонту Мите из Салехарда надели 5-метровую маску

Защитную маску надели 20 октября на скульптуру мамонта, стоящего на переправе между городами Салехард и Лабытнанги на Ямале. Несколько дней назад коронавирусом заразился мэр Салехарда.

Как сообщает городская администрация, маску длиной 5 метров и шириной 2 метра сшили волонтёры. Она призвана напоминать жителям двух соседних городов о том, как важно соблюдать меры профилактики вирусных инфекций. Волонтёры-медики раз в неделю выходят на улицы города и раздают защитные маски — за последний месяц раздали около пяти тысяч.

Фото с сайта salekhard.org
Фото с сайта salekhard.orgФото: Фото с сайта salekhard.org

Мэр Салехарда Алексей Титовский 24 сентября сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, и ушёл на самоизоляцию.

Мамонт, которого местные жители зовут Митей, уже привык менять наряды. Перед Новым годом его одевают в костюм Деда Мороза, а в 2018 году он поддержал сборную России на чемпионате мира по футболу: ему повязали шарф болельщика длиной 14 метров.

Кадр из видео на YouTube-канале «Вести Ямал»
Кадр из видео на YouTube-канале «Вести Ямал»
Фото с сайта salekhard.org
Фото с сайта salekhard.orgФото: Фото с сайта salekhard.org
Кадр из видео на YouTube-канале «Вести Ямал»
Кадр из видео на YouTube-канале «Вести Ямал»

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Комментарии (1)

USSR_forever
маску мамонту одевает человек без маски... казалось бы, что дна страна достигла давно, но каждый раз снизу продолжают стучать и дно всё ниже и ниже...
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