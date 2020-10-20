Защитную маску надели 20 октября на скульптуру мамонта, стоящего на переправе между городами Салехард и Лабытнанги на Ямале. Несколько дней назад коронавирусом заразился мэр Салехарда.

Как сообщает городская администрация, маску длиной 5 метров и шириной 2 метра сшили волонтёры. Она призвана напоминать жителям двух соседних городов о том, как важно соблюдать меры профилактики вирусных инфекций. Волонтёры-медики раз в неделю выходят на улицы города и раздают защитные маски — за последний месяц раздали около пяти тысяч.

