Защитную маску надели 20 октября на скульптуру мамонта, стоящего на переправе между городами Салехард и Лабытнанги на Ямале. Несколько дней назад коронавирусом заразился мэр Салехарда.
Как сообщает городская администрация, маску длиной 5 метров и шириной 2 метра сшили волонтёры. Она призвана напоминать жителям двух соседних городов о том, как важно соблюдать меры профилактики вирусных инфекций. Волонтёры-медики раз в неделю выходят на улицы города и раздают защитные маски — за последний месяц раздали около пяти тысяч.
Мэр Салехарда Алексей Титовский 24 сентября сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, и ушёл на самоизоляцию.
Мамонт, которого местные жители зовут Митей, уже привык менять наряды. Перед Новым годом его одевают в костюм Деда Мороза, а в 2018 году он поддержал сборную России на чемпионате мира по футболу: ему повязали шарф болельщика длиной 14 метров.