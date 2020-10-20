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20.10.2020 11:46
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Умерла мать Федора Бондарчука актриса Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом 20 октября со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures, основанной ее сыном Федором Бондарчуком, сообщает ТАСС.

«Факт смерти мы подтверждаем, подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства.

Ирина Скобцева — российская актриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Война и мир» и других. Вдова режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора Бондарчука.

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Комментарии (5)

VF812
Заголовок скотский, но, что возмущаться, Ф. теперь гальюн. Скобцева разная. Заложники звездности, гробили хорошие роли. Но все равно. Соболезнуем.
Wuhan Proletarian
Ирину Скобцеву помню по фильму "Война и мир" Сергея Бондарчука, где 40-летняя матронна играет молодую красавицу Элен, а почти 50-летний Бондарчук столь же юного Пьера Безухова.
Wert
Современная трактовка анекдота про Брежнева и Пугачеву.
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