Умерла мать Федора Бондарчука актриса Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом 20 октября со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures, основанной ее сыном Федором Бондарчуком, сообщает ТАСС.

«Факт смерти мы подтверждаем, подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства.

Ирина Скобцева — российская актриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Война и мир» и других. Вдова режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора Бондарчука.