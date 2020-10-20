Мошенники нашли петербургского пенсионера через рекламу на патриотическом радио. Прикрывались звёздами на погонах, разыграли спектакль

Сложную схему обмана доверчивого пенсионера реализовали искусные мошенники. Последние говорили об искреннем желании оказать помощь и прикрывались высокими должностями. При этом обманщики дали рекламу на радио с военным и патриотическим контентом, чтобы рыба сама плыла в их сети.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, накануне в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 81-летний житель одного из домов на шоссе Революции.

По его словам, в середине июля этого года он услышал по радио рекламу о помощи пожилым людям, которых обманули те или иные юридические фирмы. После позвонил по озвученному телефону, так как считал себя обманутым одной петербургской компанией, занимающейся строительством.



Спустя некоторое время ему перезвонили, на другом конце трубки женщина представилась сотрудницей спецгруппы по борьбе с мошенничеством ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Мироновой. Она пообещала разобраться с обманувшей мужчину организацией.

Через пару дней пенсионеру снова позвонили. Уже другая женщина представилась директором компании, к которой предъявлял претензии петербуржец. Она попросила забрать заявление в обмен на денежную компенсацию в размере миллиона рублей. Собеседник согласился.

Вскоре у него вновь состоялся телефонный разговор с «представительницей полицейского главка», которая сообщила, что на его имя переведены 860 тысяч рублей, но транзакцию задерживает налоговый инспектор Пивоварова. По её словам, по новому указу пенсионеры должны оплатить 13% от суммы перевода, поэтому ему необходимо отправить 111 тысяч на имя некоего Соколова. Мужчина так и сделал, ничего не заподозрив.

В ближайшие два дня 81-летнему горожанину также звонил «советник городской прокуратуры Миронов», который уведомил его о поступлении электронного письма от

