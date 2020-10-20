Петербуржцы пожаловались на педофилов в двух районах Петербурга. Пострадали дети 7 и 12 лет
Сразу в двух районах Петербурга — Московском и Петроградском — жители сообщили о педофилах, пристающих к детям.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 октября, накануне вечером в полицию обратилась жительница улицы Взлётной. Он рассказала, что 1 октября недалеко от дома некий мужчина совершил развратные действия в отношении её семилетней дочки.
Позднее похожее заявление поступило от мужчины, проживающего на Большой Зелениной улице. Он сообщил, что пятью днями ранее в парадной дома
Материалы проверки обоих случаев переданы в Следственный комитет.