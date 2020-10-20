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20.10.2020 09:48
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Петербуржцы пожаловались на педофилов в двух районах Петербурга. Пострадали дети 7 и 12 лет

Сразу в двух районах Петербурга — Московском и Петроградском — жители сообщили о педофилах, пристающих к детям.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 октября, накануне вечером в полицию обратилась жительница улицы Взлётной. Он рассказала, что 1 октября недалеко от дома некий мужчина совершил развратные действия в отношении её семилетней дочки.

Позднее похожее заявление поступило от мужчины, проживающего на Большой Зелениной улице. Он сообщил, что пятью днями ранее в парадной дома № 31/1 по Большому проспекту Петроградской стороны неизвестный домогался до его 12-летней дочери. Всё, что вытворял незнакомец, можно описать термином «действия сексуального характера».

Материалы проверки обоих случаев переданы в Следственный комитет.

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Комментарии (2)

Komarinsk2019
Мрази
gencon
Извените. Полиция занята оппозиционерами. Придерживайте детей дома.
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