РБК: Власти исключают повторное введение режима нерабочих недель
Того, что было весной, не повторится. По данным РБК, вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключён.
О планах в связи с пандемией агентство пишет 20 октября со ссылкой на двух федеральных чиновников. «Это исключено», — заявил один из них. По его словам, президент Путин прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».
Обращаться к гражданам на тему коронавируса Путина также не собирается. РБК задал вопрос об обращении и режиме нерабочих недель пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, на что получил ответ: «Таких планов нет».
«Коронавирусные» вопросы регулярно обсуждаются в правительстве. В частности, на совещании Путина с членами правительства 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что ситуация в стране «управляема», и новые ограничительные меры не нужны. «Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас», — сказала вице-премьер.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 октября отметила, что власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо секторов экономики или предприятий.
Пока заболеваемость в России растёт. Накануне статистика по стране и Петербургу обновила антирекорды. Число заболевших COVD-19 в мире перевалило за 40 миллионов, и сейчас, по данным Университета Хопсинка, превышает 40,3 миллиона, погибших – 1,1 миллиона. В Москве вводятся новые ограничительные меры.
ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта 2020 г. Президент России весной дважды выступал с отдельными обращениями к гражданам на эту тему. 25 марта он сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок и объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем обращении режим нерабочих недель был продлен до 30 апреля. О новом продлении режима, уже до конца майских праздников, Путин объявил не в специальном обращении, а в ходе совещания с главами регионов, а об окончании формата нерабочих недель — на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.