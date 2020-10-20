РБК: Власти исключают повторное введение режима нерабочих недель

Того, что было весной, не повторится. По данным РБК, вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключён.

О планах в связи с пандемией агентство пишет 20 октября со ссылкой на двух федеральных чиновников. «Это исключено», — заявил один из них. По его словам, президент Путин прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Обращаться к гражданам на тему коронавируса Путина также не собирается. РБК задал вопрос об обращении и режиме нерабочих недель пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, на что получил ответ: «Таких планов нет».