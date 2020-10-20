Студенты из Китая продемонстрировали в кафе на Васильевском острове «стиль пьяного мастера». Троих увезли в больницу

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, ночью в полицию позвонила сотрудница китайского кафе «Небесный Фуд» на Кораблестроителей. Она рассказала, что в зале дерутся человек 7-8, бьют посуду. Приехавшие через десять минут патрульные не застали дебоширов. Однако позднее уже оперативники установили, что часть молодых людей увезли в больницу.

Иностранные студенты устроили разборки в ресторане Василеостровского районе Петербурга. В полицию позвонила официантка, не стерпев развязного поведения клиентов с сопутствующим боем посуды.

Так, врачи зафиксировали у второкурсника Горного института ссадины, ушибы и алкогольное опьянение. Осмотрели и первокурсника оттуда же. У студента Политеха было помято лицо, он также много выпил. Все трое приехали учиться в Петербург из Китая.



Примечательно, что оперативники так и не увидят демонстрацию «стиля пьяного мастера». Камеры в кафе есть, но видеозаписи не сохраняются.

