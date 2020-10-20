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20.10.2020 08:33
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Роспотребнадзор предупредил об опасности самостоятельного приема антибиотиков при гриппе

Самостоятельный и бесконтрольный прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом может быть опасен. Об этом предупредил Роспотребнадзор 20 октября.

«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что антибиотики назначает врач и только в случае осложнений, когда развивается бактериальная инфекция.

Самым эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. Оптимальным временем являются сентябрь - ноябрь, резюмировали в ведомстве.

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Комментарии (4)

Cveta
То то смотрю врачи не разбирая, по бумажке , сразу назначают в убойных дозах и вообще без всяких анализов.
NoPat
Да, да, врач-то обязательно проконтролирует развитие присоединенных бактериальных инфекций, каждый день контролировать будет, посевы брать, чтобы определить, что там за бактерии и к какому антибиотику они чувствительны. Роспотребнадзор на Луне живет, видимо.
Alex000
Антибиотики при гриппе принимают не для борьбы с вирусом. Антибиотики принимают, чтобы не допустить развития бактериальных суперинфекций на фоне гриппа.
"Ах, идите к врачу". Идёшь к врачу, сидишь в очереди час-два-три-много, хватая попутно инфекции от всех сидящих, и делясь своей, и... ТАДА! Тебе назначают всё тот же антибиотик. Ну и смысл?
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