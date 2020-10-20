Роспотребнадзор предупредил об опасности самостоятельного приема антибиотиков при гриппе
Самостоятельный и бесконтрольный прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом может быть опасен. Об этом предупредил Роспотребнадзор 20 октября.
«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили, что антибиотики назначает врач и только в случае осложнений, когда развивается бактериальная инфекция.
Самым эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. Оптимальным временем являются сентябрь - ноябрь, резюмировали в ведомстве.