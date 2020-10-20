Эксперты рассчитали, когда Россия пройдет пик заражения коронавирусом
Заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад в начале ноября. Это следует из прогноза научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.
Специалисты создали модель, исходя из количества заболевших, суточного прироста числа выполненных тестов на этот вирус и соотношения этого числа. При анализе учитывался индекс интенсивности инфицирования, который строился на процентном соотношении численности заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему.
«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», - рассказали специалисты РИА Новости.
По их мнению, темпы начнут падать, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться».
В России за прошедшие сутки насчитали уже 15 982 случая коронавируса, что стало новым антирекордом. Предыдущий максимум был установлен 16 октября (15 150). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 5376. В Петербурге также установлен новый рекорд по ежедневному приросту - 686. Предыдущий максимальный показатель был установлен накануне (674).
В Роспотребнадзоре ожидают, что на пике количество заражений может достичь 20 тысяч случаев в сутки.