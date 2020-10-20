Эксперты рассчитали, когда Россия пройдет пик заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад в начале ноября. Это следует из прогноза научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.



Специалисты создали модель, исходя из количества заболевших, суточного прироста числа выполненных тестов на этот вирус и соотношения этого числа. При анализе учитывался индекс интенсивности инфицирования, который строился на процентном соотношении численности заболевших в текущем месяце по отношению к предыдущему.

