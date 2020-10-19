Гран-при Франции по фигурному катанию отменили из-за COVID-19

Гран-при Франции по фигурному катанию отменён из-за COVID-19, организаторы открытого чемпионата страны объявили об этом вечером 19 октября.
Following the recent announcements of the French President Emmanuel Macron concerning the Covid-19, the French Federation, in agreement with Grenoble Alpes Métropole, is sad to announce the cancellation of the Internationaux de France, initially planned from November 13 to 15 pic.twitter.com/si6Vry0SMv— FFSG (@ffsportsdeglace) October 19, 2020
«После недавних заявлений президента Республики Эммануэля Макрона относительно сложной ситуации с COVID-19 Французская федерация ледовых видов спорта по согласованию с Grenoble Alpes Métropole с сожалением объявляет об отмене Открытого чемпионата Франции по фигурному катанию, первоначально запланированного с 13 по 15 ноября», — пишут организаторы.
«Переход Гренобля в зону максимальной готовности (по пандемии — прим.ред.) и установление в городе комендантского часа, среди других мер, принятых для сдерживания эпидемии, не позволяют организовать соревнования в хороших условиях», — добавляют они.
Ранее сообщалось, что каток в Гренобле, на котором должны пройти соревнования, был закрыт на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.