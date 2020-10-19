Гран-при Франции по фигурному катанию отменили из-за COVID-19

Гран-при Франции по фигурному катанию отменён из-за COVID-19, организаторы открытого чемпионата страны объявили об этом вечером 19 октября.



«После недавних заявлений президента Республики Эммануэля Макрона относительно сложной ситуации с COVID-19 Французская федерация ледовых видов спорта по согласованию с Grenoble Alpes Métropole с сожалением объявляет об отмене Открытого чемпионата Франции по фигурному катанию, первоначально запланированного с 13 по 15 ноября», — пишут организаторы.

«Переход Гренобля в зону максимальной готовности (по пандемии — прим.ред.) и установление в городе комендантского часа, среди других мер, принятых для сдерживания эпидемии, не позволяют организовать соревнования в хороших условиях», — добавляют они.

