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19.10.2020 22:50
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Гран-при Франции по фигурному катанию отменили из-за COVID-19

Гран-при Франции по фигурному катанию отменён из-за COVID-19, организаторы открытого чемпионата страны объявили об этом вечером 19 октября.


«После недавних заявлений президента Республики Эммануэля Макрона относительно сложной ситуации с COVID-19 Французская федерация ледовых видов спорта по согласованию с Grenoble Alpes Métropole с сожалением объявляет об отмене Открытого чемпионата Франции по фигурному катанию, первоначально запланированного с 13 по 15 ноября», — пишут организаторы.

«Переход Гренобля в зону максимальной готовности (по пандемии — прим.ред.) и установление в городе комендантского часа, среди других мер, принятых для сдерживания эпидемии, не позволяют организовать соревнования в хороших условиях», — добавляют они.

Ранее сообщалось, что каток в Гренобле, на котором должны пройти соревнования, был закрыт на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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