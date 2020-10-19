FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
77.92р91.31р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 21:38
1
Печать

Главный тренер «Брюгге» заявил, что у прилетевших в Петербург симптомов COVID-19 нет

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман на пресс-конференции 19 октября перед стартовой игрой группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» заявил, что все игроки, прилетевшие в Петербург, здоровы. Накануне стало известно о том, что что три футболиста бельгийцев — вратарь Симон Миньоле, защитник Одило Коссуну и нападающий Михал Крменчик — пропустят игру из-за коронавируса.

«Такая ситуация сложна для всех, но нам нужно жить с этим. Мы лишились трех важных игроков, причем трех центральных защитников, а также нашего основного вратаря. Это значит, что нам придется импровизировать, использовать крайнего защитника или полузащитника не на своей позиции. Я верю в свой молодой состав. В прошлом году наша команда уже отлично проявила себя в Лиге чемпионов УЕФА. Конечно, у моих подопечных нет такого международного опыта, как у футболистов «Зенита». Но я верю, что мы покажем на что способны», — приводит слова Клемана официальный сайт «Зенита».

— Есть ли симптомы коронавируса у тех ваших футболистов, кто прилетел в Петербург? И делали ли вы тесты?

— У нас есть три игрока с положительными тестами на COVID-19. В прошлый четверг мы сдавали тест всей командой, и все результаты были отрицательные. Затем, в субботу, сделали тест для УЕФА — он показал наличие трех положительных результатов. Больше у нас не было времени проходить тесты. Однако ни у кого из наших футболистов нет никаких симптомов, никто не чувствует себя плохо. Для нас очень важно, чтобы все наши игроки были в хорошем самочувствии.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (Бельгия) прокомментировал тот факт, что команда соперника сыграет, несмотря на три положительные случая коронавируса в команде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний