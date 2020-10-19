Главный тренер «Брюгге» заявил, что у прилетевших в Петербург симптомов COVID-19 нет

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман на пресс-конференции 19 октября перед стартовой игрой группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» заявил, что все игроки, прилетевшие в Петербург, здоровы. Накануне стало известно о том, что что три футболиста бельгийцев — вратарь Симон Миньоле, защитник Одило Коссуну и нападающий Михал Крменчик — пропустят игру из-за коронавируса.

«Такая ситуация сложна для всех, но нам нужно жить с этим. Мы лишились трех важных игроков, причем трех центральных защитников, а также нашего основного вратаря. Это значит, что нам придется импровизировать, использовать крайнего защитника или полузащитника не на своей позиции. Я верю в свой молодой состав. В прошлом году наша команда уже отлично проявила себя в Лиге чемпионов УЕФА. Конечно, у моих подопечных нет такого международного опыта, как у футболистов «Зенита». Но я верю, что мы покажем на что способны», — приводит слова Клемана официальный сайт «Зенита».

