«Коммерсантъ»: Госдума отложила законопроект о защите граждан от хамства чиновников

Законопроект о наказании чиновников за хамство в адрес граждан забуксовал после одобрения в первом чтении. Эксперты считают, что он был популистским, и после голосования по поправкам в Конституцию оказался ненужным, пишет 19 октября «Коммерсантъ».

По данным издания, комитет Госдумы по законодательству не планирует в ближайшее время рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта об ответственности чиновников и депутатов за публичное хамство. Документ не вошёл в программу осенней сессии из-за разногласий, хотя срок внесения поправок ко второму чтению был определён до 5 августа. Один из авторов инициативы, Александр Хинштейн, заверил, что корректировки «будут», но не уточнил, когда именно.