«Коммерсантъ»: Госдума отложила законопроект о защите граждан от хамства чиновников
Законопроект о наказании чиновников за хамство в адрес граждан забуксовал после одобрения в первом чтении. Эксперты считают, что он был популистским, и после голосования по поправкам в Конституцию оказался ненужным, пишет 19 октября «Коммерсантъ».
По данным издания, комитет Госдумы по законодательству не планирует в ближайшее время рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта об ответственности чиновников и депутатов за публичное хамство. Документ не вошёл в программу осенней сессии из-за разногласий, хотя срок внесения поправок ко второму чтению был определён до 5 августа. Один из авторов инициативы, Александр Хинштейн, заверил, что корректировки «будут», но не уточнил, когда именно.
Инициативы об ответственности чиновников чаще всего возникают накануне важных голосований, отмечает политолог Константин Калачев: «До федеральных выборов еще далеко. Лучше эту тему придержать до начала выборной кампании. Если принять законопроект сейчас, чиновники и лица, занимающие госдолжности, окажутся под ударом, а спасибо никто не скажет».
Авторами законопроекта выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. В законопроекте предлагается скорректировать само понятие оскорбления. На данный момент Кодекс об административных правонарушениях определяет этот термин как «унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме». Авторы документа предложили дополнить эту формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».
За хамство для чиновников предполагалась дисквалификация на срок до года, а при рецидиве — до двух лет. Для государственных и муниципальных служащих также предлагаются штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 100 до 150 тысяч.
Законопроект стал следствием ряда скандалов из-за резких и оскорбительных слов, которые позволяли себе в отношении россиян чиновники в регионах. В прошлом году скандалом обернулась запись слов иркутской чиновницы, которая назвала «быдлом» пострадавших от наводнения в Тулуне людей. Годом ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких при обсуждении финансирования детских проектов заявила в адрес участников: государство «не просило вас рожать».
Отметим, что аналогичный проект уже вносился в Госдуму в сентябре 2019 года представителями ЛДПР.