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19.10.2020 19:55
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Четырех школьников задержали после казни учителя в Париже

Число задержанных после убийства учителя Самюэля Пати в Париже достигло 15 человек. К уже известным 11 фигурантам добавили еще четверых учащихся средней школы, сообщает газета Le Parisien.

Как уточняет издание 19 октября, изначально под стражу в полиции были взяты пятеро студентов, однако затем одного ученика освободили. При этом среди задержанных есть человек, который «уже был осужден за террористические акты».

Как писала «Фонтанка», вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа, чеченец по имени Абдула А., обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Вскоре были задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего.

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Комментарии (2)

veteran78
Кто тут в расисты крайний ? Никого ? Тогда я первый !
bluxer
Так казнь или убийство?
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