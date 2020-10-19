Патриарх Кирилл окончательно отлучил от церкви мятежного схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова).
Как напомнили в пресс-службе патриарха 19 октября, ранее Кирилл утвердил решение о признании Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана. А церковный суд отметил факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия, а также что он своими действиями нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года.
Напомним, что в начале месяца следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре, который возглавляет опальный схиигумен.
Как считают следователи, пока неустановленные изверги могли действовать 15 лет.
Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. Схиигумен был даже оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых уже отлучили от церкви за предательство.