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19.10.2020 19:17
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Патриарх Кирилл окончательно отлучил от церкви мятежного схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова).

Как напомнили в пресс-службе патриарха 19 октября, ранее Кирилл утвердил решение о признании Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана. А церковный суд отметил факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия, а также что он своими действиями нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года.

Напомним, что в начале месяца следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре, который возглавляет опальный схиигумен.

Как считают следователи, пока неустановленные изверги могли действовать 15 лет.

Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. Схиигумен был даже оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых уже отлучили от церкви за предательство.

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Комментарии (3)

Bingo Crosby
Все проблемы из-за этого бесовского тырнета! Не вещал бы чрез него- сидел бы себе в монастыре, дальше занимался истязанием..
Wuhan Proletarian
Отлучил и отлучил, делов-то.
Слава Богу сейчас не времена Алексея Михайловича и сожжение на срубе, как Аввакуму Петрову, схиигумену Сергию не грозит.
Bobr Dobr
Нельзя состоять в организации, пользоваться возможностями и авторитетом организации и обтяпывапть делишки которая организация не поддерживает.
Теперь придется переклассифицироваться в секторги.
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