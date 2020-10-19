Фестиваль «Дягилев. P. S.»: музыка барокко и костюмы Chanel
XI Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» пройдёт в Петербурге 20 и 21 октября. Прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала, народная артистка Светлана Захарова представит в Александринском театре программу MODANSE. (12+) Сначала на сцене возродят эпоху барокко, а затем перенесутся во времена Шанель.
Первый одноактный балет «Как дыхание» — работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти, который адаптировал её специально для Захаровой. Музыкальной основой стали произведения Георга Генделя, при этом мотивы эпохи барокко будут заметны не только в музыке, но и в хореографии. Второе отделение — балет «Gabrielle CHANEL» — совместная работа хореографа Юрия Посохова и композитора Ильи Демуцкого, рассказывающая о жизни Габриэль Шанель.
Автор либретто и режиссёр этой части — Алексей Франдетти. Как рассказала художественный руководитель «Дягилев. P. S.» Наталья Метелица, в музыкальной партитуре этого балета «спрятаны» отсылки к постановкам, над которыми сама Шанель работала как художник. На сцене появятся Михаил Лопухин, Якопо Тисcи, Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие артисты Большого театра. Специально для постановки модный дом Chanel разработал больше 80 костюмов. Оба дня программа MODANSE стартует в 20.00. Обсудить увиденное и поговорить о фигуре Сергея Дягилева получится 22 октября на дискуссии «Дягилев. Главный̆ законодатель эпохи: звёзды, мода, деньги».
С 13 ноября 2020-го по 12 февраля 2021 года в Шереметевском дворце пройдёт художественная международная выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб». Посетители увидят портреты и автопортреты кисти Серова, Бакста, Кустодиева, Мунка, Кокто, Пикассо, Матисса и других. Экспозиция будет выстроена по принципу 12 сюжетов-«кругов», идущих в хронологическом порядке жизни Дягилева. Каждая такая ступень — символ определённого творческого периода в его жизни. Герои, чьи портреты увидит зритель, — люди, с которыми он был наиболее тесно связан в каждый из периодов жизни.
Напомним, что премьеру балета «Лебединое озеро» французского хореографа Анжелена Прельжокажа исключили из программы и перенесли на 2021 год. Как объяснили организаторы, «пандемия оставила отпечаток на возможностях театрального мира».
Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»