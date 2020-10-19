Фестиваль «Дягилев. P. S.»: музыка барокко и костюмы Chanel

XI Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» пройдёт в Петербурге 20 и 21 октября. Прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала, народная артистка Светлана Захарова представит в Александринском театре программу MODANSE. (12+) Сначала на сцене возродят эпоху барокко, а затем перенесутся во времена Шанель.



Первый одноактный балет «Как дыхание» — работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти, который адаптировал её специально для Захаровой. Музыкальной основой стали произведения Георга Генделя, при этом мотивы эпохи барокко будут заметны не только в музыке, но и в хореографии. Второе отделение — балет «Gabrielle CHANEL» — совместная работа хореографа Юрия Посохова и композитора Ильи Демуцкого, рассказывающая о жизни Габриэль Шанель.