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19.10.2020 18:06
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Водителя из Молдовы осудили в Петербурге за смертельное ДТП шестилетней давности. Сидеть он будет на родине

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем еще в 2014 году. Так долго виновника не могли наказать из-за того, что он успел скрыться. Нашли его по месту регистрации — в Молдове.

Как сообщает 19 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, авария произошла 26 мая 2014 года между 4:20 и 4:40 на пересечении набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вез на автомобиле Opel Vectra двоих пассажиров. Машиной он управлял по доверенности.

Двигаясь со скоростью около 60 км/ч по набережной Обводного канала от улицы Шкапина к Варшавскому мосту, мужчина выехал на перекресток с Митрофаньевским шоссе на красный сигнал светофора и столкнулся с КАМАЗом. Грузовик следовал по Митрофаньевскому от Малой Митрофаньевской улицы к Ново-Балтийскому мосту со скоростью 40 км/ч на свой зеленый.

В результате аварии оба пассажира «Опеля» получили тяжелые травмы. Один из них скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, в феврале 2015 года оно поступило в суд. В мае того же года подсудимый не явился на заседание, а к июню стало известно, что он скрылся. Производство по делу приостановили, а подсудимого объявили в розыск, вместо подписки его уже ждал арест.

В июле 2016 года было установлено, что сбежавший водитель находится по месту своей постоянной регистрации в Республике Молдова. Два года спустя от него поступило ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела по правилам ч. 4 ст. 274 УПК РФ. И вот в августе 2020 года производство по уголовному делу возобновили.

Ранее в судебных заседаниях подсудимого не допрашивали. Из ходатайства, полученного через молдавскую полицию, следовало, что предъявленное обвинение он не оспаривает и в содеянном раскаивается. Ленинский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 3 года. Как уточнили в пресс-службе, отбывать наказание он будет в Молдове, все необходимые документы отправят туда. До колонии-поселения ему предстоит добираться самостоятельно за государственный счёт.

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