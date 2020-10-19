Водителя из Молдовы осудили в Петербурге за смертельное ДТП шестилетней давности. Сидеть он будет на родине

Как сообщает 19 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, авария произошла 26 мая 2014 года между 4:20 и 4:40 на пересечении набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вез на автомобиле Opel Vectra двоих пассажиров. Машиной он управлял по доверенности.

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем еще в 2014 году. Так долго виновника не могли наказать из-за того, что он успел скрыться. Нашли его по месту регистрации — в Молдове.

Двигаясь со скоростью около 60 км/ч по набережной Обводного канала от улицы Шкапина к Варшавскому мосту, мужчина выехал на перекресток с Митрофаньевским шоссе на красный сигнал светофора и столкнулся с КАМАЗом. Грузовик следовал по Митрофаньевскому от Малой Митрофаньевской улицы к Ново-Балтийскому мосту со скоростью 40 км/ч на свой зеленый.

В результате аварии оба пассажира «Опеля» получили тяжелые травмы. Один из них скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, в феврале 2015 года оно поступило в суд. В мае того же года подсудимый не явился на заседание, а к июню стало известно, что он скрылся. Производство по делу приостановили, а подсудимого объявили в розыск, вместо подписки его уже ждал арест.

В июле 2016 года было установлено, что сбежавший водитель находится по месту своей постоянной регистрации в Республике Молдова. Два года спустя от него поступило ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела по правилам ч. 4 ст. 274 УПК РФ. И вот в августе 2020 года производство по уголовному делу возобновили.