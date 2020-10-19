Депутат Заксобрания попросил прокурора Петербурга проверить преследование главреда «МК в Питере»

В документе говорится, что органы опеки не впервые приходят домой к семье журналиста, ссылаясь на некие анонимные жалобы и угрожая отобрать детей. В последний раз к журналисту органы опеки вместе с полицией приходили 1 октября, после поступления анонимного сообщения, что Кузахметов якобы бьет своих детей.

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой провести проверку действий органов опеки в отношении семьи главного редактора «МК в Питере» Максима Кузахметова. Текст обращения парламентарий 19 октября опубликовал в своем телеграм-канале.

Главный редактор «МК в Питере» рассказал «Фонтанке», что после этого он и его супруга сходили в полицию и отдел опеки. «Нам ничего так и не дали, никаких документов: на основании чего они приходили, какая анонимная жалоба, что в ней написано. Полиция ссылается на опеку», — рассказал журналист.

При этом в отделении полиции Кузахметову показали с монитора заявление от местной администрации «Екатерингофского», которое ему удалось запечатлеть (фото есть в распоряжении редакции). В нем говорится о поступлении сообщения о родителях, которых «неоднократно видели кричащими на своих детей». При этом документ датирован 5 октября, тогда как последний визит правоохранители и органы опеки нанесли за 4 дня до этой даты.

Сам журналист связывает ситуацию с его конфликтом с главой МО «Екатерингофский» Олегом Смакотиным в рамках политического поля.

Вишневский попросил прокурора принять незамедлительные действия для прекращения преследования журналиста и его семьи и привлечь к ответственности его организаторов.