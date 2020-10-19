Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) освободил 11 городских помещений от незаконного бизнеса. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Из здания на Удельном проспекте выселили торгово-сервисный центр. Договор аренды с организацией расторгнут более года назад, но та продолжала пользоваться городской недвижимостью площадью более 150 кв. м. Кроме того, в помещении выполнены многочисленные несогласованные перепланировки. На проспекте Обуховской Обороны чиновники нашли магазин, который занимал 70 кв. м без договора с городом. Помещение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома и более пяти лет является свободным от прав третьих лиц.

Салон красоты и склад были самовольно размещены в жилом доме на улице Константина Заслонова. Договоры аренды были расторгнуты в октябре 2019 года. В распоряжение города вернулись два помещения по 70 кв. м. Покинуть помещение 30 кв. м на ул. Марата пришлось парикмахерской, которая лишилась права на аренду еще год назад. Из объекта культурного наследия «Дом А. П. Рот» на Пушкинской улице чиновники выселили незаконный тату-салон площадью 84 кв. м.

Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ

На Греческом проспекте ККИ освободил 130 кв. м от мастерской, выставочного зала и офиса. В ноябре прошлого года договор с арендатором был расторгнут, помещение использовалось в отсутствие правовых оснований.

В Пушкине на улице Красной Звезды выселили кафе площадью 200 кв. м. Ранее заключенный договор с индивидуальным предпринимателем расторгнут в сентябре 2018 года. Уведомления о необходимости освободить помещение пользователь проигнорировал.

На Малой Садовой улице помещение площадью более 50 кв. м после визита чиновников покинул хостел. На Большой Монетной улице сотрудники ККИ освободили 40 кв. м, которые самовольно использовались под жилые цели. Склад площадью 45 кв. м вынужденно съехал из здания, где размещался ресторан «К. П. Палкин», на Владимирском проспекте.

