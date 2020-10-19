FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 17:51
2
Печать

Смольный выселил незаконные хостелы, тату-салоны и кафе из городских помещений

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) освободил 11 городских помещений от незаконного бизнеса. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Из здания на Удельном проспекте выселили торгово-сервисный центр. Договор аренды с организацией расторгнут более года назад, но та продолжала пользоваться городской недвижимостью площадью более 150 кв. м. Кроме того, в помещении выполнены многочисленные несогласованные перепланировки.

На проспекте Обуховской Обороны чиновники нашли магазин, который занимал 70 кв. м без договора с городом. Помещение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома и более пяти лет является свободным от прав третьих лиц.

Салон красоты и склад были самовольно размещены в жилом доме на улице Константина Заслонова. Договоры аренды были расторгнуты в октябре 2019 года. В распоряжение города вернулись два помещения по 70 кв. м.

Покинуть помещение 30 кв. м на ул. Марата пришлось парикмахерской, которая лишилась права на аренду еще год назад. Из объекта культурного наследия «Дом А. П. Рот» на Пушкинской улице чиновники выселили незаконный тату-салон площадью 84 кв. м.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

На Греческом проспекте ККИ освободил 130 кв. м от мастерской, выставочного зала и офиса. В ноябре прошлого года договор с арендатором был расторгнут, помещение использовалось в отсутствие правовых оснований.

В Пушкине на улице Красной Звезды выселили кафе площадью 200 кв. м. Ранее заключенный договор с индивидуальным предпринимателем расторгнут в сентябре 2018 года. Уведомления о необходимости освободить помещение пользователь проигнорировал.

На Малой Садовой улице помещение площадью более 50 кв. м после визита чиновников покинул хостел. На Большой Монетной улице сотрудники ККИ освободили 40 кв. м, которые самовольно использовались под жилые цели. Склад площадью 45 кв. м вынужденно съехал из здания, где размещался ресторан «К. П. Палкин», на Владимирском проспекте.

Ранее всем пользователям были выданы уведомления о необходимости их добровольного освобождения, но в установленные сроки бизнес этого не сделал, пояснили в ККИ. Общая сумма задолженности перед городом за использование указанных помещений составляет порядка 5 млн рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Виктор Наворски
Работа кипит! Больше, больше освобождайте город от свободного и частного бизнеса! Больше чинуш,больше контролирующих организация, форма, погоны, звания, ранги!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний