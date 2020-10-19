Гатчинские дорожники разгребают свалку строительного мусора, обнаруженную на обочине одной из региональных дорог. Ответственного за нее будет искать полиция.

Как сообщили 19 октября «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти, свалку устроили на обочине региональной дороги Выра — Ляды в Гатчинском районе, около села Рождествено. Кто-то вывалил там горы песка, бетонные блоки и ломаные доски.

По предварительным оценкам «Ленавтодора», объем мусора составляет минимум 5000 кубометров. Кузов типового КАМАЗа вмещает 10 «кубов», так что, чтобы все это убрать, машине придется сделать полтысячи выездов.