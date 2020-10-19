Неизвестные вывалили 500 КАМАЗов строительного мусора на дорогу под Гатчиной
Гатчинские дорожники разгребают свалку строительного мусора, обнаруженную на обочине одной из региональных дорог. Ответственного за нее будет искать полиция.
Как сообщили 19 октября «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти, свалку устроили на обочине региональной дороги Выра — Ляды в Гатчинском районе, около села Рождествено. Кто-то вывалил там горы песка, бетонные блоки и ломаные доски.
По предварительным оценкам «Ленавтодора», объем мусора составляет минимум 5000 кубометров. Кузов типового КАМАЗа вмещает 10 «кубов», так что, чтобы все это убрать, машине придется сделать полтысячи выездов.
Дорожный комитет Ленобласти
В настоящее время техника Гатчинского ДРСУ очищает полосу отвода дороги, а «Ленавтодор» пытается определить «автора» всей этой «инсталляции». Дорожники уже обратились с заявлением в полицию, Роспотребнадзор и администрацию Рождественского поселения.
В дорожном комитете добавили, что с начала 2020 года областные дорожники убрали уже почти 10 000 кубометров нелегальных свалок мусора, расположенных вблизи магистралей. Лидируют в «мусорном» рейтинге Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский, Волосовский и Тосненский районы.