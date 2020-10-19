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19.10.2020 12:26
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Росздравнадзор выдал разрешение на гражданский оборот двух вакцин от коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на ввод в гражданский оборот уже двух серий вакцин против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Валентину Косенко.

«В настоящее время выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции», — заявила она во время круглого стола комитета Государственной думы по охране здоровья.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Он также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. На прошлой неделе была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона». Заявлено, что в производство она пойдет уже с середины октября.

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Комментарии (5)

260681921
Один Б.У,из Японии,вышел из употребления.Опасен для беременных.Не прошёл клинических испытаний(то есть результативность не подтверждена).Второй,по неким сведениям вообще ветеринарный препарат!За кого нас держат?
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