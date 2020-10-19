Росздравнадзор выдал разрешение на гражданский оборот двух вакцин от коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на ввод в гражданский оборот уже двух серий вакцин против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Валентину Косенко.



«В настоящее время выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции», — заявила она во время круглого стола комитета Государственной думы по охране здоровья.

