ВЦИОМ: 60% россиян уверены, что впереди «тяжёлые времена», у каждого четвёртого «плохо» с финансами
Cамые тяжелые времена еще впереди, считают 60% респондентов государственной социологической службы ВЦИОМ, которые ответили на вопрос о том, в какой точке экономического кризиса мы находимся сейчас. Данные опубликованы в понедельник, 19 октября, на сайте ведомства.
Каждый седьмой россиянин (15%) считает, что тяжёлые времена мы переживаем прямо сейчас. Ещё столько же участников исследования (16%) полагают, что пик кризиса остался позади.
При этом жизнь, которую сейчас ведут россияне, устраивает почти половину из них. 46% граждан заявляют, что теперешняя жизнь их «в целом устраивает». 30% — «отчасти устраивает, отчасти нет». Каждого четвёртого собеседника ВЦИОМ (23%) жизнь «в целом не устраивает».
Лишь 15% участников исследования заявляют, что материальное положение их семьи в настоящее время «хорошее». 60% называют свои доходы «средними». «Плохо» с достатком у каждого четвёртого гражданина РФ (24%), до которого дозвонились сотрудники ВЦИОМ.
Опрос был проведен 22 сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.