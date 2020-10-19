Cамые тяжелые времена еще впереди, считают 60% респондентов государственной социологической службы ВЦИОМ, которые ответили на вопрос о том, в какой точке экономического кризиса мы находимся сейчас. Данные опубликованы в понедельник, 19 октября, на сайте ведомства.



Каждый седьмой россиянин (15%) считает, что тяжёлые времена мы переживаем прямо сейчас. Ещё столько же участников исследования (16%) полагают, что пик кризиса остался позади.