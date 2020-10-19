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19.10.2020 11:30
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ВЦИОМ: 60% россиян уверены, что впереди «тяжёлые времена», у каждого четвёртого «плохо» с финансами

Cамые тяжелые времена еще впереди, считают 60% респондентов государственной социологической службы ВЦИОМ, которые ответили на вопрос о том, в какой точке экономического кризиса мы находимся сейчас. Данные опубликованы в понедельник, 19 октября, на сайте ведомства.

Каждый седьмой россиянин (15%) считает, что тяжёлые времена мы переживаем прямо сейчас. Ещё столько же участников исследования (16%) полагают, что пик кризиса остался позади.

Фото: ВЦИОМ

При этом жизнь, которую сейчас ведут россияне, устраивает почти половину из них. 46% граждан заявляют, что теперешняя жизнь их «в целом устраивает». 30% — «отчасти устраивает, отчасти нет». Каждого четвёртого собеседника ВЦИОМ (23%) жизнь «в целом не устраивает».

Лишь 15% участников исследования заявляют, что материальное положение их семьи в настоящее время «хорошее». 60% называют свои доходы «средними». «Плохо» с достатком у каждого четвёртого гражданина РФ (24%), до которого дозвонились сотрудники ВЦИОМ.

Фото: ВЦИОМ

Опрос был проведен 22 сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (12)

Caroline
Учитывая, сколько народу у нас в кредитных ямах сидит, потому что долгие годы жила не по средствам, нечего удивляться, что с финансами у них плохо.
260642921
И как все это соотносится с одобрением деятельности Путина теми же россиянами, если верить ВЦИОМ? Будет еще хуже, но Путин - наш царь... Это дефект аналитических способностей или иррациональная вера в телеикону?
260569221
Че за бред???? А когда времена были легкими?? А???
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