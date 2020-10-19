Мэр Москвы призвал уйти на самоизоляцию три миллиона жителей столицы

«Жителей старше 65 лет, которые должны оставаться дома, в Москве примерно 2,1 млн человек. Введенные ограничения для хронически больных граждан — еще 700 тысяч. Школьники старших классов, студенты отдельных вузов и колледжей, которые с понедельника переходят на обучение в удаленном режиме, — 660 тысяч человек», — пишет Собянин.

Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на «дистанционку» уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге 19 октября.

Он также отметил, что малышей в возрасте до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад, — 370 тысяч, а вместе с мамами — более 700 тысяч.

Ранее мэр Москвы заявил, что введение комендантского часа, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд — это крайние меры, они неприемлемы и невозможны.

Коронавирусом в России заболевает все больше людей. За последние сутки в стране его выявили у 15 099 человек — это на 107 случаев больше, чем накануне, когда зафиксировали 14 992 новых случая. Наибольший суточный прирост все так же в Москве — там инфекцию обнаружили еще у 4610 человек. Петербург занимает по этому показателю второе место среди всех регионов, на третьем — Московская область, где к 18 октября выявили еще 460 новых заражений.

