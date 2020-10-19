Петербуржец решился ограбить аптеку с помощью пакета. Просил денег, а надо бы врачей

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября, незадолго до половины восьмого вечера поступил сигнал тревоги из аптеки «Будь здоров» на Советском проспекте, 36, в Усть-Славянке. Кнопку нажала провизор, перед которой застыл молодой мужчина. Он водрузил на стойку пакет и заявил, что устроит взрыв, если ему немедленно не передадут деньги.

Аптека в Невском районе Петербурга подверглась нападению медлительного налётчика. Полицейские застали его перед кассой, но вынужденно уступили возмутителя спокойствия медикам.

Фармацевт решимостью не уходить из аптеки живым без содержимого кассы не впечатлилась. Так и не реализовавшего угрозу мужчину задержал наряд полиции. Как оказалось, это 24-летний житель того же дома, в котором расположена аптека. Бомбы в его пакете не было.



Объяснение молодого человека едва ли удовлетворило правоохранителей — было очевидно, что ему нужна медицинская помощь. Задержанного госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Пока им занимаются врачи, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

