Голосуем за лучший вуз Петербурга
Голосуем за высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах
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Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 декабря.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж.И. АЛФЁРОВА (СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова)
ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ЕУСПб)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА (НГУ ИМ.П.Ф.ЛЕСГАФТА)
НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (НИУ ВШЭ)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СПбГИКиТ)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПбГУ)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПбГЭУ)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (СПбПУ)
СЗИУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЗИУ РАНХиГС)
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО