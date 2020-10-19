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19.10.2020 15:00
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Голосуем за лучший вуз Петербурга

Голосуем за высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах

Опрос только для зарегистрированных пользователей. Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь на нашем портале.

Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 1 декабря.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж.И. АЛФЁРОВА (СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова)

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ЕУСПб)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА (НГУ ИМ.П.Ф.ЛЕСГАФТА)

НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (НИУ ВШЭ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СПбГИКиТ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПбГУ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПбГЭУ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (СПбПУ)

СЗИУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЗИУ РАНХиГС)

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Чтобы проголосовать в других номинациях, перейдите на страницу премии

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