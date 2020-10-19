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19.10.2020 00:13
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ЗИЛ добавил огня засыпающей Аэродромной

В течение 10 минут пожарные потушили грузовик в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Фото и видео происшествия очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, каким мощным было пламя.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ГУ МЧС по Петербургу сообщает, что вызов на Аэродромную улицу, 9, корпус 3, поступил 18 октября в 23:20. На место выехали два расчёта (девять человек) и к 23:30 ликвидировали возгорание. У автомобиля ЗИЛ успел обгореть отсек двигателя.

«Сведения о пострадавших уточняются», — добавляют в МЧС.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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