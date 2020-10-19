Венера приковывает взоры. На ней нашли второй признак жизни

Астрономы обнаружили на Венере простейшую аминокислоту глицин, и это может свидетельствовать о наличии жизни на планете.

Как пишет 18 октября РИА «Новости» со ссылкой на статью в arXiv, сотрудники Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии выявили вещество с помощью радиотелескопа — Атакамской большой антенной решётки. Характерный для глицина сигнал наиболее выражен рядом с экватором, у полюсов его не наблюдается.

Это открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры, надеются учёные. «В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», — отмечается в статье.