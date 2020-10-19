FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 00:00
2
Печать

Венера приковывает взоры. На ней нашли второй признак жизни

Астрономы обнаружили на Венере простейшую аминокислоту глицин, и это может свидетельствовать о наличии жизни на планете.

Как пишет 18 октября РИА «Новости» со ссылкой на статью в arXiv, сотрудники Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии выявили вещество с помощью радиотелескопа — Атакамской большой антенной решётки. Характерный для глицина сигнал наиболее выражен рядом с экватором, у полюсов его не наблюдается.

Это открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры, надеются учёные. «В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», — отмечается в статье.

Исследования Венеры получили новый толчок после того, как учёные из Массачусетса и Кардиффа обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который тоже может указывать на жизнь. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что Венера — русская планета, а миллиардер Юрий Мильнер сообщил о намерении профинансировать поиски жизни в её облаках. Американское космическое агентство NASA также задумалось об отправке миссии на Венеру.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Бонвиван
Пойду, пожалуй, глицина съем на ночь. А то утром опять похмелье.... И, кстати, Венера тут не при чем! Ничего венерического, не дай Б...
Sadava
идиоты. Рогозин хотя бы Перельмана почитал. 500град. аминокислота. Ну ну.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний