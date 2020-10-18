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18.10.2020 22:40
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«Газель» в Петербурге каталась с открытой дверью и подрихтовала ею микроавтобус

Разболтанность – в прямом смысле слова – стала причиной ДТП на юге Санкт-Петербурга 18 октября.

Около 15:30 по Московскому шоссе двигалась «Газель» с раскрытой дверью кузова. Дверь качалась «на ветру» и, открывшись пошире, ударила припаркованный микроавтобус «Фольксваген», сообщает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец. По его словам, водитель «Газели» уехал с места аварии.

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