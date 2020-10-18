FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
18.10.2020 20:04
20
Печать

Задержанный в петербургском метро «безмасочник» выплатит штраф

Пассажира, который не стал надевать маску по просьбе работников метрополитена и был жестко задержан сотрудниками полиции, обяжут выплатить штраф. Информация об этом 18 октября появилась в официальном Telegram-канале городской подземки «Метро. Повседневности».

В опубликованном сообщении еще раз напомнили обстоятельства случившегося на станции «Беговая», которые наглядно представлены в опубликованном в соцсетях ролике.

«17 октября мужчина попытался пройти на станцию без маски. В ответ на вежливую просьбу сотрудников он отказался надеть средства индивидуальной защиты. Работникам метро пришлось привлечь полицейских, чтобы вывести пассажира на улицу. Однако мужчина продолжил конфликт и проявил агрессию уже и в отношении полицейских. В результате мужчину отпустили из отделения полиции, составив акт об административном правонарушении», — изложили свое видение ситуации в городской подземке. Задержанный петербуржец выплатит штраф за агрессивное поведение и нарушение правил пользования петербургским метрополитеном, отмечается в сообщении.

Ранее жесткое задержание «безмасочника» прокомментировали в полицейском главке, заявив, что сотрудники были вынуждены применить физическую силу. В отношении нарушителя был составлен протокол о «мелком хулиганстве».

Кадр из видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кадр из видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Петербургский метрополитен еще раз напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в общественных местах. «Это обязательное правило вступило в силу 2 октября 2020 года и утверждено правительством города. Надевая средства защиты, вы заботитесь о себе, окружающих и о близких, которые ждут вас дома», — подчеркнули в городской подземке.

Кадр из видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кадр из видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

hal9000
Метрополитену деньги девать некуда чтоли??...Пусть нанимает адвоката и оспаривает...очковтирательство какое то..эти статьи на суде можно разнести в пух и прах...
Stiff_21
Напрыгнули как псы дворовые на чувака, смотреть блевотно на них.
RemyMartin
Бедный мальчик, как жестоко!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний