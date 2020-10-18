Пассажира, который не стал надевать маску по просьбе работников метрополитена и был жестко задержан сотрудниками полиции, обяжут выплатить штраф. Информация об этом 18 октября появилась в официальном Telegram-канале городской подземки «Метро. Повседневности».

В опубликованном сообщении еще раз напомнили обстоятельства случившегося на станции «Беговая», которые наглядно представлены в опубликованном в соцсетях ролике.

«17 октября мужчина попытался пройти на станцию без маски. В ответ на вежливую просьбу сотрудников он отказался надеть средства индивидуальной защиты. Работникам метро пришлось привлечь полицейских, чтобы вывести пассажира на улицу. Однако мужчина продолжил конфликт и проявил агрессию уже и в отношении полицейских. В результате мужчину отпустили из отделения полиции, составив акт об административном правонарушении», — изложили свое видение ситуации в городской подземке. Задержанный петербуржец выплатит штраф за агрессивное поведение и нарушение правил пользования петербургским метрополитеном, отмечается в сообщении.