Задержанный в петербургском метро «безмасочник» выплатит штраф
Пассажира, который не стал надевать маску по просьбе работников метрополитена и был жестко задержан сотрудниками полиции, обяжут выплатить штраф. Информация об этом 18 октября появилась в официальном Telegram-канале городской подземки «Метро. Повседневности».
В опубликованном сообщении еще раз напомнили обстоятельства случившегося на станции «Беговая», которые наглядно представлены в опубликованном в соцсетях ролике.
«17 октября мужчина попытался пройти на станцию без маски. В ответ на вежливую просьбу сотрудников он отказался надеть средства индивидуальной защиты. Работникам метро пришлось привлечь полицейских, чтобы вывести пассажира на улицу. Однако мужчина продолжил конфликт и проявил агрессию уже и в отношении полицейских. В результате мужчину отпустили из отделения полиции, составив акт об административном правонарушении», — изложили свое видение ситуации в городской подземке. Задержанный петербуржец выплатит штраф за агрессивное поведение и нарушение правил пользования петербургским метрополитеном, отмечается в сообщении.
Ранее жесткое задержание «безмасочника» прокомментировали в полицейском главке, заявив, что сотрудники были вынуждены применить физическую силу. В отношении нарушителя был составлен протокол о «мелком хулиганстве».
Петербургский метрополитен еще раз напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в общественных местах. «Это обязательное правило вступило в силу 2 октября 2020 года и утверждено правительством города. Надевая средства защиты, вы заботитесь о себе, окружающих и о близких, которые ждут вас дома», — подчеркнули в городской подземке.