СК нашел халатность в действиях бывшего мэра Норильска. Его мессенджеры доказали несвоевременный ввод режима ЧС

Следователи выявили халатность в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина во время разлива нефтепродуктов на ТЭЦ. Об этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил в интервью «Российской газете», опубликованном 18 октября.

К выводу о халатности следователей подтолкнул анализ сообщений в мессенджерах. «При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ахметчиным Р. В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда», — заявил Александр Бастрыкин.