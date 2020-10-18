СК нашел халатность в действиях бывшего мэра Норильска. Его мессенджеры доказали несвоевременный ввод режима ЧС
Следователи выявили халатность в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина во время разлива нефтепродуктов на ТЭЦ. Об этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил в интервью «Российской газете», опубликованном 18 октября.
К выводу о халатности следователей подтолкнул анализ сообщений в мессенджерах. «При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска
Напомним, Ринат Ахметчин ушел в отставку с поста мэра Норильска в июле после заявления о заниженной статистике по коронавирусу. В июне этого года Ахметчин стал фигурантом уголовного дела о халатности после разлива дизельного топлива из резервуара дочерней компании «Норильского никеля».
Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.
В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды в результате разлива нефтепродуктов из хранилища на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.