Ереван предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Карабахе

Минздрав Армении предупредил окружающие страны о риске возникновения вспышки чумы в Нагорном Карабахе и попросил в случае чего винить в этом военно-политическое руководство Азербайджана. Об этом ведомство заявило 18 октября на своей странице в Facebook.
Армянский Минздрав обращает внимание, что в зоне боевых действий создаются все условия для эпидемий. При этом, по данным ведомства, зона проходит через места природных вспышек чумы. Из-за отсутствия условий для захоронения и обмена погибшими их тела способствуют распространению инфекций, повышается риск заражения грызунами. «Патогены могут долго оставаться жизнеспособными в окружающей среде», — делают вывод в ведомстве.
«Повреждение систем водоснабжения и канализации вызывает неблагоприятные санитарные условия, делает невозможным проведение правильной очистки и дезинфекции, создавая благоприятные условия для развития и распространения инфекционных кишечных заболеваний (холера, гепатит А, дизентерия и
Минздрав Армении предупреждает, что ситуация создает угрозу для расположенных рядом стран, в первую очередь для Ирана, который соединен с Арменией рекой Аракс. Всю ответственность в случае возникновения эпидемии, по мнению Еревана, должен нести Азербайджан.
Напомним, Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе 17 октября. Режим прекращения огня должен был начаться в 00:00 18 октября, но уже ночью представители Армении и Азербайджана обвинили друг друга в его нарушении. К обвинениям Армении присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с тем он заявил, что Минская группа в лице России, Франции и США поставляет Еревану оружие.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.