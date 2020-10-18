Ереван предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Карабахе

Минздрав Армении предупредил окружающие страны о риске возникновения вспышки чумы в Нагорном Карабахе и попросил в случае чего винить в этом военно-политическое руководство Азербайджана. Об этом ведомство заявило 18 октября на своей странице в Facebook.

Армянский Минздрав обращает внимание, что в зоне боевых действий создаются все условия для эпидемий. При этом, по данным ведомства, зона проходит через места природных вспышек чумы. Из-за отсутствия условий для захоронения и обмена погибшими их тела способствуют распространению инфекций, повышается риск заражения грызунами. «Патогены могут долго оставаться жизнеспособными в окружающей среде», — делают вывод в ведомстве.